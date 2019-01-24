سمكة الشمس النادرة تظهر على أحد شطآن البحر المتوسط "نافقة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف )

تفاجأ سكان بورسعيد بسمكة ضخمة وغريبة تستلقي نافقة على أحد شطآن مدينتهم، تبين فيما بعد أنها سمكة نادرة .

و أعلنت وزارة البيئة المصرية ، أن إدارة محمية اشتوم الجميل بقطاع حماية الطبيعة، رصدت نفوق سمكة الشمس النادرة بأحد شواطئ بورسعيد بالقرب من محمية اشتوم الجميل، وجرى فحص السمكة لـمعرفة أسباب النفوق بالتعاون مع الجهات المعنية.

محمية اشتوم الجميلكانت قد تلقت بلاغا يفيد بظهور سمكة كبيرة الحجم وغير معروفة بالمنطقة الشاطئية فى نطاق مدينة بورسعيد وبالقرب من محمية أشتوم الجميل، وعلى الفور تم تحريك فريق عمل من محمية أشتوم الجميل للمعاينة وتبين من المعاينة أنها سمكة الشمس (Mola Mola).

وأوضح الدكتور البيلى أبو حطب مدير محمية اشتوم الجميل، أنه تم أخذ كافة القياسات الظاهرية للسمكة، حيث تبين أنها تزن ما يزيد على 400 كيلو جرام، كما تم التنسيق مع حى غرب بورسعيد للمساعدة فى نقل السمكة وتوفير سيارة نقل ولودر لرفع السمكة.

وأشار البيلى إلى أنه تم نقل السمكة بمعاونة حى غرب بورسعيد إلى مقر محمية أشتوم الجميل، كما تم التنسيق مع معهد بحوث صحة الحيوان فرع بورسعيد للقيام بدراسة السمكة وتحديد سبب النفوق ومحاولة تحنيط السمكة أو استخراج الهيكل العظمى للاستفادة منه؛ لخدمة البحث العلمي وتفسير محتواها وهيكلها بشكل مفصل، واستخدام هيكلها العظمي في خدمة مجال الأبحاث أو عرضها بالمتحف او مراكز الزوار الخاصة بالمحميات الطبيعية.

جدير بالذكر أن سمكة الشمس تعتبر (Mola Mola) من أثقل الأسماك العظمية على مستوى العالم إذ يصل وزنها إلى ألف كيلوجرام، وهذا النوع من الأسماك يعيش في المياه العميقة المعتدلة والأستوائية حول العالم، وهى من الأسماك النادر مشاهدتها كونها تعيش فى الأعماق والمياه المفتوحة.

كما تعتبر سمكة الشمس غير مؤذية للإنسان، كما أن لحمها قد يحتوي سموما، وتلعب سمكة الشمس دور هاما في الحفاظ علي التوازن البيئي ويندر مشاهدتها في المياه الضحلة نظرا لكونها من أسماك الأعماق.

و سمكة شمس المحيط من الأنواع النادرة والمعرضة للتهديد (Vulnerable) وفقا لتصنيف الاتحاد الدولى لصون الطبيعة.

مصدر الصور : @youm7

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