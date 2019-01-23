بعد الحادث.. حطام سيارة الأمير فيليب للبيع على "eBay"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عرض بائع يحمل اسم "morbius777" عبر موقع "eBay"، 119 قطعة من حطام سيارة الأمير فيليب، للبيع في مزاد مقابل آلاف الدولارات.

وأرفقت قائمة القطع المعروضة بعنوان جاء فيه: "أجزاء حطام سيارة الأمير فيليب الناتج عن الحادث"، وقد أوضح البائع أنّه "عثر عليها في موقع الحادث الذي خرج منه الأمير سليماً ومن دون أي أذى".

وأكّد البائع أنّ "القطع المعروضة لم تسرق بل حصل عليها بعدما تركت على جانب الطريق لفترة طويلة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد مكسب مالي من هذا الأمر، إذ أن كل العائدات ستذهب إلى الأعمال الخيرية وأبحاث السرطان". وقال ممازحاً: "إن بعض تلك القطع قد تحمل الحمض النووي لدوق إدنبرة البالغ من العمر 97 عاماً".

وبلغ أعلى سعر تمّ دفعه مقابل هذه القطع حوالى 65.9 ألف جنيه أسترليني، أي ما يعادل 84.8 ألف دولار أمريكي.

وكان الحادث وقع الأسبوع الماضي في ساندريغهام في نورفولك، بعدما اصطدمت سيارة الأمير وهي من نوع "لاند روفر فريلاندر" بسيارة "كيا"، كانت تقل امرأة ورضيعاً يبلغ من العمر 9 أشهر.

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