في إيطاليا يعطونك مالاً.. ماهي ميزات امتلاك سيارة كهربائية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

مؤخراً وافق البرلمان الإيطالي على إجراءات تتضمن تقديم دعم يصل إلى ستة آلاف يورو (6820 دولارا) لمن يشتري سيارة جديدة لا تسبب تلوثا للبيئة بشكل كبير وفرض ضرائب على شراء السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين أو السولار. أليس عرضاً مذهلاً ؟ لكن إذا كنت في أي مكان في العالم تعرف هنا على ميزات امتلاك سيارة كهربائية أو سيارة هجينة صديقة للبيئة ..

1. ستتجنب دفع تكاليف الوقود المرتفعة

2. ستساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تقلل من تلوث الهواء

3. التطور في صناعة البطاريات الإلكترونية اليوم بات يتيح شحناً يمكنك من تشغيل السيارة حتى مسافة 500 كيلومتر

4. يمكنك شحن سياراك في : البيت - نقاط الشحن العامة في الشارع ، محطات الوقود

5. تكلفة تشغيل السيارة سنوياً : 485 دولار مقارة بتكلفة تشغيل السيارة العادية التي تبلغ 1117 دولار

6. عدد الكيلومترات التي تستطيع أن تمشي بها في السيارات الهجينة تكاد أن تفوق الخيال ، فإن كانت السيارة التى تستهلك الوقود تقدم لك ٢٢ ميل مقابل جالون من الوقود فإن السيارات الهجينة تضاعف هذا الرقم وربما أكثر.

7. قيمة السيارة الهجينة المستعملة تحافظ على نفس القيمة أو أقل قليلا

8. البطارية تبقى على نفس الكفاءة الوظيفية لفترة طويلة ، ففي طراز تويوتا بيريوس الهجينة تقدم الشركة ضمان لمدة ٨سنوات أو ١٠٠,٠٠٠ ميل لتأكيد إيمانهم الشديد بكفاءتها .

9. حجم بعض السيارات الكهربائية الصغير عملي في التنقل في المدن الكبيرة وسيساعدك في تخطي زحمة السير أحيانا َ

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