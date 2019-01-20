مصر.. سائق "توك توك" يفرح عائلة بإعادة مبلغ 14 ألف دولار!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمد سائق "توك توك" مصري في محافظة البحيرة - مصر، إلى إعادة مبلغ كبير من المال إلى زوجين، كانا قد نسياه مع سائق آخر.

وفي التفاصيل، فإنّ "مهندساً وزوجته ركبا "التوك توك"، عقب خروجهما من المصرف في مدينة إيتاي. وقبل نزولهما، نسيا أخذ حقيبة المال الموضوعة على المقعد، وهي تتضمن مبلغ 14 ألف دولار أمريكي".

وعندها، أصيب الزوجان بحزن شديد، حتى توقف بقربهما سائق "توك توك" آخر ويدعى أحمد عبد المجيد العربي والبالغ من العمر 22 عاماً. وبحسب موقع "البوابة نيوز"، فقد روى الزوجان ما حصل للعربي، الذي عمل على وجه السرعة للحاق بالسائق السابق.

وبعد ساعتين من البحث، تمكّن العربي من الوصول إلى السائق الأول، وتمكن من الحصول على الحقيبة وفيها المبلغ كاملاً.

وأدى هذا الامر إلى ارتياح الزوجين الذين كانا يريدان شراء قطعة أرضٍ لأولادهما بمبلغ المال. وفيما خصّ السائق، فقد رفض الحصول على أي مكافأة من الزوجين، معتبراً أن "ما فعله هو الصواب"، وقال: "يكفيني ما رأيته من تكريم من أهلي وأسرتي بعد معرفتهم بالواقعة".

(سائق التوك توك أحمد عبد المجيد العربي - البوابة نيوز)

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