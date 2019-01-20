جدل بعد دراسة حسمت سؤال من يكذب أكثر.. الرجال أم النساء؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد أيام من نشر دراسة ألمانية أجراها معهد "ماكس بلاك" في برلين حسمت سؤال من يكذب أكثر الرجال أم النساء بجواب أنّ "الرجال يكذبون حوالى 200 مرة في اليوم لأسباب متنوعة"، لافتةً إلى أنّ "42% من جميع الرجال و 38% من جميع النساء كذبوا في التجارب التي تمّت دراستها".

شاركت مذيعة أخبار الآن فرح ياسمين في بث مباشر مع متابعي صفحتنا على فيسبوك نتائج هذه الدراسة وطرحت سؤالاً على الجمهور.. ماهي الأسباب التي قد تدفع للكذب..

البث المباشر حظي بمتابعة واسعة من مختلف دول الوطن العربي ، فحصد أكثر من 33 آلف مشاهدة وحوالي 800 إعجاب ، وأكثر من 1400 تعليق .

والتعليقات جاءت متباينة بالتأكيد فالرجال لم تعجبهم نتائج الدراسة وشككوا فيها ، بينما النساء شعرن بلذة الانتصار بعدما أزيحت عنهن تهمة رافقتهن طويلاً.

أما Mustafa Abdelrady El Abd · فوقف على الحياد وقال بأن "الاثنان معا دون تحيز يجتهدان فى الكذب فلا يخلو يوما لايكذب فيه الشخص بأختلاف انواع الكذب سواء كان مذموما او مغفورا"

وبعكس التيار أتـى تعليق عيسى رخامية · "ههههه الكذب ملح الرجال هل الكلام صحيح اذا صحيح الرجل كذاب واذا غير صحيح المرأة اكذب"

أما محمد عطية · فبرر كذب الرجال بقوله "صدقا وليس مجاملة الرجال اكثر يكذبون ولكن كذبهم اني بحكم الظروف وغايتهم من كذبهم ايجابية"

وكان لـ ميستر خالد رأيه الخاص فقال "صراحة اصبح المجتمع بكل ما فيه رجال ونساء يكذبون لماذا؟ لأننا ابتعدنا على الله وعن القرآن هناك خلل في تربية و الاخلاق بصفة عامة هناك خلل لا اعرف بالضبك اين هذا الخلل"

بينما Saleh Huwaitat علق " الرجال و النساء على السواء و السبب المجاملة او اختصار للمشاكل"

وكانت الدراسة قامت بتقييم شامل لبيانات 565 دراسة حول "خيانة الأمانة"، وقد أظهرت النتائج "صحة الفرضية العلمية القائلة بأن الرجال يكذبون أكثر من النساء، حتى لو كان الفرق صغيراً".

ومع هذا، فقد أكّدت الدراسة أنّ "الميل إلى للكذب يعتمد على العمر"، مشيرة إلى أنّ "الأشخاص الأصغر سناً يكذبون أكثر من الكبار". وفي هذا الإطار، يلفت فيليب غيرلاخ، وهو عالم في معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية وأحد المشرفين على الدراسة، أن "كبار السن عادة هم من يمتثلون أكثر للقواعد والأعراف الاجتماعية، فيما يحاول صغار السن خلق حقائق بديلة ترتكز في الأساس على آرائهم الشخصية بدل الحقيقة".

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