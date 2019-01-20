بعد أيامٍ على تعرضه لحادث سير.. الشرطة تحذر الأمير فيليب!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تلقى الأمير فيليب (97 عاماً) تحذيراً من الشرطة بعد التقاط صور له وهو يقود سيارته "لاند روفور"، السبت الماضي في ضيعة ساندرينغهام في نورفولك، دون وضع حزام الأمان.

وأكد متحدث باسم الشرطة البريطانية أنّها "على علم بالصور التي نشرتها الصحف، وقد تم توجيه النصائح المناسبة للسائق، وهذا وفقاً لما نقوم به عادة عندما نحصل على صور تظهر هذا النوع من المخالفة".

ويأتي هذا التحذير بعد أيام قليلة على تعرض الأمير، زوجة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، لحادث سير، حيث اصطدمت سيارته بأخرى بالقرب من ساندريغهام. ولم يصب الأمير بأي أذى، وخضع لفحوصات طبية أكّدت سلامته. أما سائقة السيارة الأخرى والتي تبلغ من العمر 28 عاماً أصيبت بجروح في ركبتها، فيما أصيبت امرأة أخرى كانت برفقتها (45 عاما) بكسر في معصمها، وكان معهما رضيع عمره 9 أشهر.

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