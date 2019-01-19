سيارة جديدة للأمير فيليب بعد يوم من حادث سير مروع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد نجاة زوج الملكة البريطانية إليزابيث، الأمير فيليب، دوق إدنبره، من حادث مروري يوم الخميس 17 يناير/كانون الثاني الجاري، حصل على سيارة جديدة قبل مرور 24 ساعة على الحادث المروع.

ولا يبدو أن التجربة ستحدّ من قيادة الأمير المسنّ، حيث حصل دوق إدنبره على سيارة من طراز "رينج روفر" قبل انقضاء 24 ساعة على وقوع الحادث.

والسيارة الجديدة هي نسخة طبق الأصل من السيارة المحطمة، ووصلت على متن سيارة نقل إلى مقر إقامة الدوق.

وفسر الأمير فيليب (97 عاما) للشرطة بأن الشمس الساطعة أعمته للحظة، ولم يتمكن من تفادي سيارة "كيا" التي اصطدمت به. وكانت بداخلها سائقتها (28 عاما) وبصحبتها امرأة أخرى (45 عاما)، وابنتها (9 أشهر). ولم تصب الطفلة بأي أذى، بينما أصيبت المرأة الأخرى بكسر في ذراعها، وإصابة في ركبتها.

واقترح الخبراء أنه من الممكن أن يخضع الأمير فيليب للمحاكمة، أو تسحب منه رخصة القيادة بسبب كبر سنه.

وعلى الرغم من ذلك، فقد صاحبت الشرطة وصول الـ "رينج روفر" الجديدة إلى مقر إقامة الدوق بساندريغام حيث يتعافى الآن.

ولم يصب الأمير فيليب بأي أذى، إلا أن الأطباء يعكفون على مراقبة حالته، والتأكد من أن إصاباته الطفيفة لن تؤثر على صحته العامة.

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