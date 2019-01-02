طائرة تسافر في 2019 وتصل إلى وجهتها في 2018.. ماذا حصل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في ظل الأجواء الاحتفالية التي شهدها العالم بحلول العام الجديد، عاشَ ركّاب طائرة لحظاتٍ فريدة، بعدما أقلعت طائرتهم في 2019 ووصلت إلى وجهتها في 2018.

فحسب التفاصيل التي كشفها موقع "رادار بوكس24"، فإنّ "إحدى الطائرات الأمريكية أقلعت من مطار شنغهاي في الصين يوم الإثنين عند الساعة 00:12 بالتوقيت المحلي، أي بعد حلول العام الجديد، لكنها وصلت إلى وجهتها في سان فرانسيسكو الأمريكية عند الساعة 06:20 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي في 31 كانون الاول/ديسمبر، وتستغرق هذه الرحلة 11 ساعة".

ولفت الموقع المتخصص في رصد الرحلات الجوية إلى أنّ "العديد من الطائرات أقلعت في 1 كانون الثاني/يناير 2019، ووصلت إلى وجهتها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018"، لافتاً إلى أنّ "هذا التغيير على قدر كبير من الغرابة، لكنه يعود بالأساس إلى فارق التوقيت الكبير بين الدول المتباعدة، لاسيما أثناء السفر بين آسيا وأمريكا".

وفي رحلة أخرى، أقلعت طائرة من هونغ كونغ، الثلاثاء، عند الساعة 00:18 صباحاً بالتوقيت المحلي، لكنها وصلت إلى لوس أنجلوس، في وقت ما يزال فيه التاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر، عند الساعة 9:03 دقائق مساءً بالتوقيت المحلي.

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