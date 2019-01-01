بأرقام قياسية.. 2018 هو عام النجاحات في عالم الطيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شهد عام 2018 نجاحات عدة في مجال الطيران، حيث تحققت أرقاما قياسية في مجال السلامة وإعادة إطلاق أطول رحلة جوية مباشرة في العالم، وغيرها من النجاحات التي شهدها مجال الطيران هذا العام.

أفضل مطار في العالم

على مستوى الأرقام، حصد مطار شانغي بسنغافورة المركز الأول في حفل جوائز "سكاي تراكس" لأفضل خطوط الطيران للعام السادس على التوالي.

وأعادت الخطوط الجوية السنغافورية إطلاق أطول رحلة جوية مباشرة في العالم، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من سنغافورة إلى نيويورك لتستمر لـ19 ساعة .

كما أكملت طائرة Beluga XL من إيرباص أول اختبار تجريبي لها في يوليو/تموز الماضي، وتتميز طائرة الشحن بشكلها الغريب الذي يحاكي الحوت الأبيض.

أطول طائرة في العالم

كما شهد عام 2018 الكشف عن تصميم أطول طائرة في العالم "إيرلاندر 10"، وهي أشبة بمركبة هجينة تدمج ما بين المنطاد والطائرة والهيلوكوبتر.

وأيضا أفتتحت مؤخر أعجوبة هندسية هي مطار "باكيونغ" في الهند والذي يقع على ارتفاع 1400متر في جبال الهيمالايا، واستغرق بناؤه 9 أعوام بسبب الطبيعة الجبلية وظروف الطقس.

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