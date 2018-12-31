10 سيارات عشقها الملايين.. ودعتنا في 2018 الى الأبد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عدد كبير من السيارات الشهيرة سيختفي من الأسواق مع حلول عام 2019، بعدما لم تحقق النجاح الذي كان منتظرا منها وتقرر وقف إنتاجها نهائيا.

وقال موقع "جالوبنيك" إن عام 2018 شهد ارتفاعا في معدل "وفيات" السيارات "سيدان"، لأسباب مختلفة، مشيرا إلى أن الأمر غالبا ما يتعلق بـ"القرارات الكبرى" للشركات المصنعة.

ونشر المصدر لائحة تضم 10 سيارات لن ترى النور مجددا ابتداء من العام القادم:

1- كاديلاك أي تي إس: أي تي إس سيدان تتميز بشكلها الذي يشبه إلى حد ما سيارة "بي إم دبليو 3"، كما أن سائقها تجده دائما مستمتعا بقيادتها، بسبب فخامتها من الداخل. وستبقى نظيرتها "الكوبيه" متواجدة في الأسواق.

2- آلفا روميو 4 سي: سيارة إيطالية طرحت في الأسواق قبل أعوام قليلة، تنفرد بمحركها القوي وتوصف بـ"المتوحشة". ترجح تقارير إعلامية أن تطلق شركة "آلفا" السيارة نفسها بشكل جديد العام المقبل.

3- نيسان جوك: يبدو أن سيارة نيسان الجديدة "كيكس" بشكلها الرائع والمختلف، ساهمت في انخفاض مبيعات "جوك" وبالتالي إعلان "وفاتها".

4- فورد فوكس: أعلنت شركة "فورد" في أبريل/نيسان الماضي أنها في طريق تخلصها من سياراتها الصغيرة، مثل فييستا وفيوجن وتوروس وفوكس.

5- فولكس فاغن بيتل: المركبة المحبوبة من العديد من عشاق السيارات ستودعنا العام المقبل. الشركة الألمانية ستطلق آخر إصدار (2019) من السيارة الخنفساء ثم ستعلن وفاتها بشكل نهائي. وتتحدث بعض المصادر عن إمكانية تحويل "بيتل" إلى سيارة كهربائية.

6- كاديلاك سي تي 6: لم تلق هذه السيارة، التي تم تصنيعها في الصين، إقبالا كبيرا، حيث بيع عدد قليل منها في بعض دول العالم.

7- سيارات جنرال موتورز: أعلنت الشركة الأميركية، شهر نوفمبر الماضي، أنها ستعتمد استراتيجية جديدة ابتداء من العام المقبل، تقضي بالاستثمار في المستقبل وإغلاق عدد من مصانعها وتوديع 14 ألف موظفا، إلى جانب توقيف تصنيع بعض سياراتها، مثل شيفروليه إمبالا وشيفروليه كروز وكاديلاك إكس تي إس..

8- بي إم دبليو 3 كوبيه: من المتوقع أن تختفي بي إم 3، التي عمّرت طويلا، من الأسواق الأميركية فقط، العام المقبل.

9- شيفروليه سيتي إكسبريس: تم إطلاقها عام 2014، لكنها حققت أرقام مبيعات “مخجلة”، وفق إحصائيات موقع "موتور تريند"، حيث تم بيع 30 ألف وحدة فقط في أميركا.

10- لينكولن إم كاي تي: قال موقع "جالوبنيك" إن شركة لينكولن فشلت في تسويق سيارتها للعالم. وفي المقابل، فمن المنتظر أن تطرح سيارة "أفياتور" لتعويضها العام المقبل.

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