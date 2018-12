6 روايات بأحداث مشوقة.. إليكم خيارات القراء للعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اختارت مجموعة من القرّاء لائحةً بأفضل الكتب للعام 2018، وذلك ضمنَ مسابقة لنيل جائزة "Goodreads choice".

ونشر موقع "BuzzFeed.News" مجموعة من الكتب التي تمّ اختيارها مؤخراً، وهي على النحو التالي:

- رواية "ستيل مي" لجوجو مويز

هو الكتاب الثالث من سلسلة Me Before You الشعبية، ويتضمن قصة البطلة لويزا كلارك التي تنتقل من إنجلترا إلى نيويورك للحصول على وظيفة جديدة، وتعيش مغامرات عديدة مليئة بالأحداث المشوقة.

- رواية "ذا آوت سايدر" لستفين كينغ

هي رواية مشوقة بكل ما للكلمة من معنى، حيث تبدأ أحداثها من عند حادثة العثور على صبي عمره 14 عاماً، مقتولاً في حديقة محلية. وتكشف الرواية أنّ التحقيقات كشفت عن وجود بصمات على الجثة لمدرب ليتل ليج في الدوري المحلي ومعه مدرسة للغة الانجليزية. وتتصاعد الأحداث بإطار مشوق في حبكةٍ رائعة ومثيرة.

- رواية "ذا هايت يو غيف" لآنجي ثوماس

اقتبست هذه الرواية من فيلم "ذا هايت يو غيف"، الذي يتحدث عن فتاة تدعى كارتر، تبلغ من العمر 16 عاماً وهي طالبة في المدرسة الاعدادية. انقلبت حياتها رأساً على عقب عندما شاهدت ضابط شرطة يطلق النار على صديقه ويرديه قتيلاً. وهنا، تبدأ سلسلة الأحداث الرائعة.

- رواية "قبلة كوشنت" لهيلين هوانغ

وهي قصة سيدة تدعى لين تبلغ من العمر 30 عاماً، وهي خبيرة اقتصادية ناجحة، لكن خبرتها بسيطة على صعيد العلاقات الرومانسية. دخلت الخبيرة في عالم العلاقات العاطفية، وهنا بدأت رحلتها مع الكثير من الصعوبات التي واجهتها.

- كتاب "فينجيفول" لـ"شواب"

يتحدث هذا الكتاب عن صديقين دخلا عالم الطب، واكتشفا أن لديهم قوة خارقة بعد تجارب عديدة. تدور أحداث هذا الكتاب حول شخصيات غامضة تسعى وراء السلطة وموصوفة بجشعها.

رواية "باست نان فيكشن" لميشيل ماكنمارا

تعود أحداث هذه الرواية إلى فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لتسرد قصة عن مسلسل اغتصاب هزّ شمال ولاية كاليفورنيا، حيث قام شخص بالاعتداء على أكثر من 50 شخصاً، قبل أن ينتقل إلى الجنوب ويقتل 10 أشخاص. وبعد عقود من الزمن، شاءت الكاتبة ميشيل نكامارا متابعة القضية التي انتهت بإلقاء القبض على القاتل في وقت سابق من هذا العام. إلا أن المؤسف في الأمر هو أنّها توفيت أثناء كتابتها هذا الكتاب.

