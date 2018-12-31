ألمانية تعرض زوجها على الإنترنت للبيع بـ 18 يورو!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

كل شيء أأصبح متاحاً للشراء عبر الانترنت ، الملابس ، الأحذية ، أثاث المنزل ، الطعام ، كل شيء حرفياً ، لكن هل تتخيل أن تجد على الانترنت شخصاً ما يبيع شخصاً أخر ؟ هذا حدث بالفعل

ففي واقعة فريدة من نوعها، عرضت ألمانية زوجها للبيع على الإنترنت بـ18 يورو فقط، قائلة إنها "فاض بها الكيل" من نظرته السلبية للأمور.

قالت السيدة في إعلانها المنشور على موقع (إيباي)، إنها متزوجة منذ سبع سنوات ولكنها وزوجها ما عادت تربطهما أي مشاعر على الإطلاق.

ونشرت المرأة إعلانها تحت عنوان "زوج مستعمل" قائلة، :"السيدات العزيزات.. إلى من قد يهمها الأمر..أريد أن أتنازل عن زوجي ويسرني التفاوض على السعر.. لكن.. البدل مرفوض.. والاستفسار عبر البريد الإلكتروني".

وقالت المرأة إن موعد تسليم "الزوج" ربما يكون في عيد الميلاد.

وأرفقت عرض البيع بصورة لشجرة عيد الميلاد في منزلهما، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وبحسب صحيفة "هامبورغ أبندبلات" فقد حظي العرض بالعديد من الردود، لكن لم يكن من بينها أي عرض جدي، ما يعني أن العرض على ما يبدو لم يكن إلا بداعي المرح.

وقالت السيدة دورتي للصحيفة الألمانية إن الإعلان لقي قبولا جيدا، وقد حصلت على ردود فعل إيجابية، وكثير من الردود كان يحتوي على ابتسامات وإيموجي المرح والضحك.

وأوضحت أن زوجها لم يكن يعرف عن إعلانها على موقع "إيـباي" إلى أن كشفت الصحيفة الأمر له.

ولكن لم يعرف رد فعل "الزوج المستعمل" حتى الآن.

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