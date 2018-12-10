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أول خسوف في الشهر الأول من العام الجديد 2019.. احفظ التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات ) 

يهتم العالم بأجمعه بمراقبة الظواهر الطبيعية التي تحدث باستمرار ، ومع قدوم العام الجديد يتساءل العامة عن الظواهر التي تنتظرنا.

في بداية العام الجديد 2019 سيكون العالم على موعد مع خسوف كلي للقمر، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين 20 و 21  من شهر يناير 

يحدث الخسوف القمري فى وضع التقابل أي فى منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا، و يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية.

سيتفق الخسوف الكلي للقمر مع توقيت بدر شهر جمادى الآخرة لعام 1440 هجريا، و يغطى ظل الأرض 120% تقريبا من سطح القمر، ويمكن رؤية الخسوف الكلي للقمر فى "منطقة الشرق الأوسط – أوروبا – أفريقيا – الأمريكتين – معظم شرق آسيا – المحيط الباسفيكى".

جميع مراحل الخسوف سوف تستغرق 5 ساعات و 15 دقيقة، وتستغرق مرحلة الخسوف الكلي منذ بدايتها وحتى نهايتها ساعة و 3 دقائق.

وحسب علماء الفلك العرب فإن  خسوف القمر الكلي سترى نهايته  في مصر والدول العربية، بعد غروب يوم 21 يناير 2019 .

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