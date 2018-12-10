أول خسوف في الشهر الأول من العام الجديد 2019.. احفظ التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
يهتم العالم بأجمعه بمراقبة الظواهر الطبيعية التي تحدث باستمرار ، ومع قدوم العام الجديد يتساءل العامة عن الظواهر التي تنتظرنا.
في بداية العام الجديد 2019 سيكون العالم على موعد مع خسوف كلي للقمر، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين 20 و 21 من شهر يناير
يحدث الخسوف القمري فى وضع التقابل أي فى منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا، و يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية.
سيتفق الخسوف الكلي للقمر مع توقيت بدر شهر جمادى الآخرة لعام 1440 هجريا، و يغطى ظل الأرض 120% تقريبا من سطح القمر، ويمكن رؤية الخسوف الكلي للقمر فى "منطقة الشرق الأوسط – أوروبا – أفريقيا – الأمريكتين – معظم شرق آسيا – المحيط الباسفيكى".
جميع مراحل الخسوف سوف تستغرق 5 ساعات و 15 دقيقة، وتستغرق مرحلة الخسوف الكلي منذ بدايتها وحتى نهايتها ساعة و 3 دقائق.
وحسب علماء الفلك العرب فإن خسوف القمر الكلي سترى نهايته في مصر والدول العربية، بعد غروب يوم 21 يناير 2019 .
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