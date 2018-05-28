حجب موقع يوتيوب يتصدر تويتر السعودية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)
طالب مستخدمو موقع تويتر بحجب موقع يوتيوب في المملكة بعد قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع "يوتيوب" لمدة شهر لعرضه مقاطع من فيلم مسيء للنبي محمد.
وأطلق المستخدمون هاشتاغ #حجب_يوتيوب_في_السعوديه حاصدا أكثر من 43 ألف تغريدة.
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