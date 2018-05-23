إنقطعا كليا عن العالم.. فأنقذهما دب مفترس من الموت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تؤمن بالصدفة؟ طبعا هناك العديد كتب لهم عمر جديد من باب الصدفة فقط! لذلك فهي واردة في عالمنا على كل حال! في نفس الخضم وبالصدفة فقط نجا شابان من الموت بأعجوبة، بعد أن تاها في غابات "التايغا" في مقاطعة "كيميروفو" الروسية، وانقطعت إشارة الاتصال لديهما، فانقطعا عن العالم..



خلال رحلة الضياع التي خاضاها معا، ظهر دب مفترس وهم بافتراسهما، ما اضطرهما إلى الهروب منه إلى شجرة عالية، وخلال صعودهما التقط الهاتف المحمول إشارة الاتصال أعلى الشجرة، وتمكن الشابان من إجراء الاتصال بخدمات الطوارىء التي أنقذتهما، وفق موقع "لايف. رو".

ويذكر الموقع الرسمي للشؤون الداخلية في مقاطعة "كيميروفو" أن عمر الشابين 15 و20 سنة، وتاها حينما كانا يجمعان ثمر (الثوم البري). وشارك في إنقاذ الشابين أفراد شرطة المنطقة فضلا عن الصيادين والمتطوعين الذين عثروا عليهما عند بزوغ فجر اليوم التالي..

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