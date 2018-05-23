بريطاني طعن زوجته 39 مرة.. ثم إدعى إنتحارها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بدم بارد، طعن رجل بريطاني زوجته 39 مرة بدون أي رحمة، ومما زاد الطين بلة انه استدعى بعد الجريمة فريق الإسعاف ثم ادعى أن زوجته أقدمت على الإنتحار.

في التفاصيل، اتصل "آن أوين بيلوز" البالغ من العمر (43 عاما) بخدمة الإسعاف بعدما عمد إلى توجيه عشرات الطعنات القاتلة إلى كافة أنحاء جسد زوجته "ليزا ماري"(36 عاما)، وحينما سئل عن سبب موت زوجته قال زاعما أنها أقدمت على الانتحار، وأنه نقلها إلى السرير بعد طعن نفسها عدة طعنات، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية..

ولدى فحص الجثة، تبين وجود 39 طعنة في أنحاء متفرقة من صدرها ورقبتها، وأن تلك الطعنات لم توجهها لنفسها بل تعرضت لها من شخص آخر، وهو الأمر الذي دفع الشرطة لتوجيه الاتهام المباشر للرجل بالضلوع بمقتل زوجته.

وبعد التحقيق معه، اعترف "بيلوز" بقيامه بطعن شريكته مرارا وتكرارا فيما لم يفصح عن السبب الحقيقي الذي دفعه للقيام بفعلته، أما التحقيقات فما زالت قائمة بهذا الخصوص لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء الجريمة البشعة، وتحويل الزوج إلى المحكمة..

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