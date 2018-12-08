سلحفاة تقلب الموازيين.. تهزم أسدين وتلوذ بالفرار (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

استطاعت سلحفاة أن تكسر قوانين الطبيعة وتلوذ بالفرار من أسدين كانا يتربصان بها في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الفيديو الطريف صوره هاو للحياة البرية يدعى، بيت فان شالكفي، في محمية كغالاغادي الطبيعية في جنوب إفريقيا.

وتظهر مقاطع الفيديو محاولات السلحفاة الضخمة البطيئة للهرب من مطاردة أسد ولبؤة جائعين، لكنها فشلت في ذلك، لذلك لم يتبق لها سوى الاختباء في قوقعتها العظمية.

وتحاول اللبؤة بعد ذلك الحصول على الفريسة بدفع القوقعة برأسها وأرجلها، لكنها تفشل في الحصول على مرادها، عندها يتقدم الأسد مساندا لشريكته، ويحاول بدوره إخراج الفريسة في محاولات يائسة تنتهي بالفشل، ما أجبر المفترسين على مغادرة السلحفاة المختبئة مقرين بهزيمتهما.

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