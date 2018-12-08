لقطات طريفة لكلب يلعب حارس مرمى في مباراة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو طريف لكلب يدخل أرضية ملعب كرة قدم في الأرجنتين، أثناء مباراةٍ كانت تجمع فريقي ديفنسوريز دي بيليغرانو دي بيلا رامايو، و خوبينتود أونيدا.

وبحسب الفيديو المنتشر بكثافة، فقد ظهر الكلب في الملعب، حيثُ قرّر أن يحل مكان حارس المرمى بطريقة عفوية. وتظهر اللقطات الطريفة كيف قام الكلب الشارد بمنع الفريق المهاجم من تسجيل الهدف من خلال الدخول على أرض الملعب وصد الكرة.

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين تندرج في إطار دوري الدرجة الثالثة الأرجنتينية، وقد انتهت بخسارة دي بيليغرانو بنتيجة 3-0.

مصدر الصورة: تعبيرية - Euronews

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