بالتنفس الإصطناعي.. طفلان ينقذان جدّتهما من الموت!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكن الطفلان كيان وغرايسون من مدينة ساسكاتون الكندية، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من إنقاذ جدتهما من موتٍ محقق، بعدما أصيبت بـ نوبة قلبية حادة وفقدت وعيها.

وبحسب ما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "الطفلين وجدا جدتهما فاقدة للوعي، أثناء وصولهما إلى منزلها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بغية زيارتها". ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الطفلين عمدا على وجه السرعة إلى استخدام طريقة التنفس الإصطناعي التي تعلماها من والدتهما التي تعمل ممرضة قبل أسابيع، لإعادة نبضات القلب لجدتهما ريثما يصل رجال الإسعاف".

وبحسب "ديلي ميل"، فقد تمّكن الطفلان من جعل القلب ينبض من جديد بفعل التنفس الإصطناعي، وذلك قبل وصول رجال الإسعاف الذين نقلوا الجدّة إلى مستشفى قريبٍ للمعالجة.

وبعد أيام على الرعاية الطبية المكثفة، استعادت الجدّة جزءاً كبيراً من عافيتها، وتمضي حالياً فترة نقاهة في منزلها.

(الطفلان مع جدتهما في المستشفى - 24.ae - ديلي ميل)

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