بينها التعب الشديد.. 6 مؤشرات تنذر بحدوث نوبة قلبية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

النوبة القلبية هي مرض قلبي حاد مهدِّد للحياة، يحدث بسبب إحتباس الدم نتيجة إنسداد أحد الشرايين التاجية مما يؤدي إلى ضررٍ أو موتٍ كاملٍ لجزء من عضلة القلب. وغالباً ما تكون النوبة طارئاً طبياً يهدد حياة المريض ويستدعي الرعاية الطبية الفورية.

ومن الشائع بين الناس أنّ النوبة القلبية تحدث بشكلٍ مفاجئ، غيرَ أنّ هناك العديد من المؤشرت التي تدلّ على هذا المرض القلبي، والتي قد لا يعرفها الكثيرون.

وفي هذا الإطار، عرض موقع "بيزنس إنسايدر" العديد من المؤشرات التي تحصل قبل فترة، وقد تنذر بحدوث نوبة قلبية لدى الشخص، وهي:

1- عدم انتظام ضربات القلب: يشير ذلك إلى إضطرابٍ في القلب، ويجب مراجعة الطبيب بسرعة.

2- التنفس: إذا كان يشعر الشخص بصعوبة في التنفس، فعليه أن يزور الطبيب. فالعديد من الدراسات الطبية تربط مشاكل التنفس بإضطرابات في القلب.

3- التعب: إن الشعور بالتعب والإرهاق بشكل دائم، دليل على وجود أزمة قلبية.

4- تورم القدمين: تؤدي أمراض القلب إلى تورم الكاحلين.

5- الشعور بالاحتقان أو الضغط في مركز الصدر: في حال شعر الشخص بضغط في الصدر استمرّ لأكثر من بضع دقائق، فإنّ ذلك مؤشر كبير على وجود أزمة قلبية تستدعي زيارة الطبيب فوراً.

6- ألم متواصل في الجزء العلوي من البطن: في هذه الحالة يجب أن تتم مراجعة الطبيب، لأنّ ذلك قد يشيرُ إلى إضطراب في القلب، ومن الأجدر أن يخضع الشخص للعلاج السريع.

الجدير ذكره أن أعراض النوبة القلبية لا تظهر نفسها لدى جميع الأشخاص الذين يصابون بنوبة قلبية. وإن ظهرت أعراض النوبة القلبية نفسها، فلا تكون بدرجة الحدة ذاتها لدى جميع من يتعرضون للنوبة القلبية. كذلك، فإن بعض الأشخاص يصابون بنوبة قلبية دون أن تظهر لديهم أعراضها على الإطلاق.

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