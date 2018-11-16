بينها امتلاك حيوان أليف.. 6 نصائح لتنشيط الدورة الدموية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يشعرُ الكثيرون ببرودةٍ في أقدامهم، الامر الذي يستدعي مراجعة الطبيب. طبياً، فإنّ ذلك يعني أنّ الدورة الدموية ضعيفة، الامر الذي يؤدي إلى مشاكل في الكلى والأعصاب، وأمراضٍ أخرى.

ولتدارك حصول ذلك، ينبغي الالتزام بمجموعة من النصائح التي تساهم في تحسين الدورة الدموية لديك، وعرضها موقع "برايد سايد" على النحو التالي:

1- تناول المأكولات الحارة

تساهم الأطعمة الحارة من بينها الفلفل الأحمر، على توسيع الأوعية الدموية، وبالتالي زيادة تدفق الدم. ويساعد الفلفل نظام القلب ويحافظ على ضغط الدم بشكل طبيعي، كما يساهم في مدّ الأقدام اليدين بالطاقة.

2- ارتداء الملابس المناسبة

يقترح الأطباء عدم ارتداء ملابس ضيقة لفترات طويلة، إذ أنها تعيق الدورة الدموية، ويمكن أن تسهل نمو الدوالي. ولذلك، فإن الملابس غير المبطنة أو الخفيفة تسمح بعض الشيء بتدفق الدم بشكل طبيعي في جميع أنحاء جسمك.

3- امتلاك على حيوان أليف

إن امتلاك الحيوانات الأليفة ، وخاصة الكلب ، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. ويؤدي تكوين رابطة خاصة مع حيوانك الأليف إلى خفض معدل ضربات قلبك، ويساعدك على التخلص من الإجهاد. الى جانب ذلك، فإنّ امتلاك كلب يزيد من فرصك في الخروج والمشي، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

4- تناول أطعمة غنية بـ حمض الفوليك

تساهم الأطعمة الغنية بحمض الفوليك في تكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من مرض فقر الدم.

أما مصادره فهي:

- الخضار المورقة (السبانخ - اللفت الأخضر - الخس).

- القرنبيط والأفوكادو

- الحمضيات (برتقال ، جريب فروت).

- البابايا، الموز، الفراولة.

- الفاصوليا والبازلاء والعدس.

- البذور والمكسرات (بذور دوار الشمس واللوز والجوز).

- القرنبيط ، والبنجر والذرة والجزر

5- رفع القدمين

يساهم رفع القدمين في مستوى أعلى من القلب على تحسين الدورة الدموية، كما يساعدك على الاسترخاء.

6- الحصول على تدليك

يساهم التدليك الجيد في تحسين الدورة الدورة الدموية، لأنه يحفز تدفق الدم في الأنسجة الرخوة. وأظهرت العديد من الدراسات أن التدليك يؤثر إيجابياً على وظيفة الأوعية الدموية الطرفية الخاصة بك.

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