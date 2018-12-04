لا تستحم أبداً بالعدسات.. سيدة فقدت بصرها لهذا السبب (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

اذا كنت ممن يستحم أثناء وضع العدسات اللاصقة فعليك التوقف فوراً ، خطر محدق قد يهدد عينيك وبصرك كما حدث مع هذه السيدة.

فقد أصيبت امرأة بريطانية بطفيلي أدى إلى فقدانها لإحدى عينيها، بعدما استحمت وهي ترتدي عدساتها اللاصقة.





قصدت السيدة فان كالمتوت مستشفى أنتويرب، بعدما شعرت بآلام مبرحة في عينها اليمنى، حيث شخص الأطباء إصابة قرنيتها بطفيلي الشوكميبة.



وبعد فترة وجيزة من العلاج بالقطرات، حاول الجراحون إزالة الطفيلي مرتين دون جدوى، قبل أن يضطروا لإزالة العين المصابة.





وقد اضطرت السيدة كالمتوت لارتداء رقعة على عينها المفقودة لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم تركيب عين اصطناعية تمكنها من الرؤية بشكل جزئي.





ويعزو الأطباء سبب إصابة عين المرأة إلى ارتدائها عدساتها اللاصقة أثناء الاستحمام، لأنها تلوث العينين وتسمح للماء بالدخول إليهما.



وينصح الأطباء بتنظيف وتعقيم عدسات العينين اللاصقة بكل أنواعها للحؤول دون الإصابة بأية جراثيم، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل

البريطانية.

مصدر الصور: دايلي ميل + youmek

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