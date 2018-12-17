اكتُشف عام 1956.. تعرّف إلى أقدم طائر قطرس في العالم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أنّ "أنثى القطرس ذات الظهر القاتم والملقبة بـ"الحكيمة" وضعت بيضة أخرى في جزيرة ميداوي في المحيط الهادئ".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "الحكيمة التي تعدّ من أقدم الطيور في العالم، تبلغ من العمر 68 عاماً على الأقل، وقد أمسك بها عالم الطيور الأمريكي تشاندلر روبنز، عام 1956، ووضع لها حلقة معلومات على ساقها". وفي ذلك الوقت، كان عمر الطائر 10 سنوات على الأقل، ووضعت خلال حياتها حوالى 40 بيضة.

إلى ذلك، فقد ذكرت نشرت جمعية حماية الأسماك والحياة البرية الأمريكية، أن "الحكيمة وذكرها آكيكاماي، يعودان كل سنة إلى عشهما في ميدواي".

ولا تضع طيور القطرس بيوضها عادة كل عام، لكن هذين الزوجين يلتقيان كل عام في ميدواي، منذ عام 2006 لوضع البيض وحضانته.

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