في يومها العالمي 40٪ من الطيور المهاجرة قد تنقرض وتحذير أممي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( الأمم المتحدة )

يعد عام 2018 من الأعوام الانتقالية في تاريخ اليوم العالمي للطيور المهاجرة، إذ يحتفل بهذا اليوم مرتين في العام، يوم السبت الثاني من مايو، وفي أكتوبر، للتوعية بهجرة الطيور والمخاطر التي تتعرض لها والتهديدات التي غالبا ما تكون ناجمة عن الأنشطة البشرية.

و نشرت الأمم المتحد بيانا قالت فيه إن الطيور تعتمد على مجموعة من المواقع طوال رحلتها، وأن فقدان هذه المواقع يشكل خطرا على بقاء الحيوانات، وتلحق هذه الطيور المهاجرة لمسافات طويلة وتعبر العديد من الحدود بين بلدان ذات سياسات بينية مختلفة، مما يستلزم هذا الأمر تعاونا دوليا بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية وغيرها من أصحاب المصالح على طول الهجرة، حتى يتم نتسيق الجهود للحفاظ عليها.

الأمم المتحدة غردت آبضاً بآن ما يقرب من 40 ٪ من جميع الطيور المهاجرة مهددة بالانقراض وتحتاج إلى حماية دولية، وأكدت على أن الطيور المهاجرة تحتاج بيذات هجرة آمنة .

كما شددت الأمم المتحدة عبر حسابها على ضرورة تفعيل تعاون دولي لحماية الطيور المهاجرة .

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