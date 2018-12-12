ما هي الأفلام التي تتصدر سينما أمريكا الشمالية؟

... آخر أجزاء «ذا هوبيت» يتصدر إيرادات دور السينما في أمريكا ​تصدر آخر اجزاء سلسة أفلام «ذا هوبيت» قائمة إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية وفقا لتقديرات استوديوهات السينما الأولية.

... فيلم "ذا سيكرت لايف أوف بيتس" يتصدر إيرادات السينما تصدر فيلم "ذا سيكرت لايف أوف بيتس" إيرادات السينما الأمريكية هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت اكثر من 103.2 ملايين دولار امريكي

... كيف ظهر بول وولكر في نهاية فيلم "فاست آند فيوريس 7" رغم وفاته! قد يبدو غريباً أن ينهي ممثل راحل مشاهد فيلمه ويتم عرضه في دور السينما، ولكن هذا ما حصل في فيلم «فاست اند فيوريس 7» ، والذي يعد آخر ظهور للممثل الأميركي بول ووكر الذي توفي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.

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