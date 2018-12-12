ما هي الأفلام التي تتصدر سينما أمريكا الشمالية؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
احتفظ فيلم الرسوم المتحركة (رالف بريكس ذا إنترنت) Ralph Breaks the Internet بصدارة إيرادات السينما الأمريكية
للأسبوع الثالث على التوالي محققا 16.1 مليون دولار.
واحتفظ أيضا فيلم الرسوم المتحركة (ذا جرينتش) The Grinch بالمركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي محققا 15.2 مليون دولار.
واحتفظ فيلم الدراما الرياضي (كريد 2) بالمركز الثالث مسجلا إيرادات بلغت 10.3 مليون دولار.
والفيلم بطولة مايكل بي جوردن وسيلفستر ستالوني وتيسا طومسون ومن إخراج ستيفن كابيل جونيور.
وحافظ فيلم الإثارة والتشويق " وحوش رائعة" (فانتاستيك بيستس) على المركز الرابع بإيرادات بلغت 6.8 مليون دولار.
والفيلم بطولة إيدي ريدماين وجود لو وجوني ديب وإخراج ديفيد ياتس.
كما حافظ الفيلم الدرامي (بوهيميان رابسودي) على المركز الخامس الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار.
والفيلم بطولة رامي مالك ولوسي بوينتن وبن هاردي ومن إخراج برايان سينجر.
مصدر الصورة: express.
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