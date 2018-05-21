"ديدبول 2" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تصدرَ فيلم الحركة الجديد (ديدبول2) إيراداتِ السينما في أمريكا الشمالية خلال الأسبوع الجاري محققا إيرادات بلغت 125 مليون دولار.

وهو الفيلمُ الثالث عن أبطالٍ خارقين (سوبر هيروز)، مقتبس من قصص مصورة (كومكس) يطرحُ هذا العام، والرابع في ستةِ أشهر من مارفل.

والفيلم بطولة رايان رينولدز وجوش برولين ومورينا باكارين وتيري كروز ومن إخراج ديفيد ليتش.

فيما تراجع فيلم الحركة والمغامرات (افينجرز: انفينيتي وور) من المركز الأول إلى الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 28.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث ومارك رافالو ومن إخراج جو روسو وانطوني روسو.

وجاء الفيلم الكوميدي الجديد (بروك كلوب) في المركز الثالث بإيرادات بلغت 12.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة جين فوندا واليسيا سيلفرستون وماري ستينرجين ومن إخراج بيل هولدمان.

وتراجع الفيلم الكوميدي (لايف أوف ذا بارتي) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة ميليسا مكارثي وجيليان جاكوبس ومن إخراج بن فالكون.

وتراجع فيلم الإثارة (بريكنج إن) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة جابرييلي يونيون وبيلي بيركي ومن إخراج جيمس ماكتيجو.

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