وفاة رئيس مجموعة "ال جي" الكورية الجنوبية

أخبار الآن | كوريا الجنوبية (متابعات)

توفي رئيسُ مجموعة "ال جي" الكورية الجنوبية كو بون-مو عن 73 عاما، كما اعلنَ مسؤولون في المجموعة الاحد.

وخلال عمل كو بون-مو على رأسِ المجموعة لاكثر من عشرين عاما، سجلت مبيعاتها ارتفاعا كبيرا وبلغت 160 ترليون وون (148 مليار دولار) العام الماضي، مقابل ثلاثين ترليون في 1994.

وكان كو بون-مو اُدخِلََ الاسبوع الماضي الى المستشفى حيث خضعَ لعمليةٍ جراحية في الدماغ. وقالت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن مسؤولين في الشركة انه رفض علاجات لابقائه على قيد الحياة.

وتفيد معلومات ان كو طلب ان يتولى ابنه بالتبني كو كوانغ-مو قيادة المجموعة التي تسيطر عليها عائلته خلفا له.

وكو كوانغ-مو في الاربعين من العمر وهو الابن البكر للاخ الاصغر لكو بون-مو الذي قام بتبنيه في 2004 بعد مصرع ابنه في حادث سير في تسعينات القرن الماضي.

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