غوغل تطور المساعد الصوتي ليجاري حوار البشر

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة (وكالات)

نجح مشروع " التعلم الآليّ التلقائيّ " الذي أطلقتْه شركة غوغل لتمكين الذكاء الاصطناعيّ من ابتكار ذكاء اصطناعيّ آخر في تطوير نظام رؤية حاسوبية يَتفوّق على أيّ نظام آخر؛ جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لشركة جوجل في ولاية كاليفورنيا الامريكية.

اختتمت غوغل مؤتمرها السنوي للمطورين، الذي أقيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية ، واستعرضت الشركة مجموعة من التقنيات والخدمات المبتكرة، التي أبهرت الحاضرين ، لما تشهده هذه الابتكارات من تقدم وتطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ، وتنوعت الخدمات التي تقدمها شركة جوجل؛ بين خدمة محرك البحث والبريد الإلكتروني وخدمات الفيديو وبرامج الهواتف النقالة ، وتتطلع الشركة إلى تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي على هذه الخدمات جميعها.

المشروع الملفت في المؤتمر النسوي تمحور حول مزايا تساعد بدعم أكثر من 30 لغة حول العالم، بحسب ما جاء في تدوينة نشرتها الشركة،ويدعم المساعد الصوتي ثماني لغات في الوقت الحالي، ويعمل على مختلف الأجهزة، من هواتف وحواسيب وأجهزة لوحية، بالإضافة إلى شاشات التلفزيون، بعد كان متوفرا على جهاز واحد وبلغة واحدة فقط، قبل أقل من عامين ، ويبدو أن إعلان المجموعة الأمريكية يأتي في إطار المنافسة مع "أليكسا"، المساعد الصوتي التابع لشركة "أمازون"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التسوق.

الأبحاث التي تُجريها شركة جوجل على الذكاء الاصطناعي ما زالت بحاجة إلى منصة تجمع جميع مصادرها معًا؛ والتي تشمل محركات البحث والأدوات وتطبيق الذكاء الاصطناعي ، لذلك تعد تقنية الذكاء الاصطناعي في شركة جوجل طريقة لإضفاء طابع ديمقراطي على أبحاثها.

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