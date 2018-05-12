فيسبوك تتحدى بيتكوين وتحاول سحب البساط منها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

تخطط شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، لاقتحام مجال ٍ جديد عليها، هو العملات الرقمية، الشائع استخدامها في الوقت الحالي، وأن تكون منافِسا لعملة بيتكوين.

يبدو ان مجال العملة الرقمية يستهوي عدة شركات من مجالات مختلفة,,,شركة جديدة تدخل على الخط في منافسة قد تكون شرسة بينها وبين العملة الرقمية بيتكوين.

فيسبوك عملاقة التواصل الاجتماعي تخطط في المرحلة الحالية لخوض تجربة العملات الرقمية، تجربة تحاول اخفاء تفاصيلها في المرحلة الحالية.

وبرغم هذا الحرص على التعتيم ، إلا أن موقع "ذا فيرج" في تقرير له كشف أن الشركة الاكثر شهرة عالميا تركز حاليا وبشكل خاص على استخدام العملات الرقمية، من أجل تسهيل الدفع في عمليات البيع والشراء عبر منصتها.

وهو ما قد يشكل تحولا جذريا في مستقبل عملاقة التواصل الاجتماعي، خاصة مع ازدياد قاعدتها من المستخدمين.

كما لفت التقرير إلى أن "فيسبوك" تحقق في طرق أخرى للاستفادة من العملة الرقمية، وتكنولوجيا "السلاسل الموثقة" (Blockchain)

وعلقت "فيسيوك" أنها "مثل شركات أخرى، تستكشف طرق للاستفادة من قوة تكنولوجيا (blockchain) وأن فريقها الصغير الجديد بقيادة ماركوس، سيقوم باستكشاف العديد من التطبيقات المختلفة"

ولم يذكر التقرير أي تفاصيل حول المخطط المزعوم، إلا أنه أشار إلى أن “فيسبوك” تحقق في طرق أخرى للاستفادة من العملة الرقمية، وتكنولوجيا “السلاسل الموثقة”.

وفي وقت سابق أشارت تقارير إعلامية إلى أن هناك جهودا مبذولة في مجال تشفير عملات فيسبوك، وأن الشركة خصصت فريق عمل جديدا يرأسه “ديفيد ماركوس”؛ من أجل استكشاف أفضل الطرق للاستفادة من “Blockchain”، بدءًا من الصفر.

فهل تستطيع عملاقة التواصل الاجتماعي زحزحة بيتكوين عن عرشها المهتز في المرحلة الراهنة؟

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