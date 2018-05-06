تليغراف: فيسبوك يقترح على المستخدمين أصدقاء متطرفين

أخبار الآن | بريطانيا - (وكالات)

اتُهِمَت شركة فيسبوك بربط المتطرفين بفعالية في جميع أنحاء العالم ، مما يسمح لهم بتطوير شبكات إرهابية جديدة وحتى توظيف أعضاء جدد في قضيتهم.

الباحثون الذين تبادلوا تقريرا مع صحيفة تليغراف البريطانية قاموا بتحليل نشاطات فيسبوك لأكثر من ألف من مؤيدي داعش في 96 دولة ، اكتشفوا أن المستخدمين الذين لديهم تعاطف متطرف تم تقديمهم بشكل روتيني لبعضهم البعض من خلال ميزة الأصدقاء المقربين ..

ولاحظ بعض المستخدمين ظهور حسابات تضم صورا لتنظيمات إرهابية داخل تلك الميزة، ويقترح عليهم فيسبوك تكوين صداقات معهم..

ووفقا لموقع engadget الأمريكي، أرسل داعش إندونيسى طلب صداقة إلى رجل لا ينتمى لأي دين فى مارس 2017، مما دفع الرجل إلى دعم المجموعة فى غضون ستة أشهر.

ويشير الباحثون إلى أن فيسبوك يحاول حذف الحسابات المتطرفة، وأن الشركة تزيل أيضا المشاركات المحددة كمحتوى إرهابى، ولكنها لا تحظر دائمًا المستخدم المعنى، وتمكّن أحد مشتبهين بالإرهاب فى المملكة المتحدة من استعادة حساباته تسع مرات رغم نشر مقاطع فيديو إرهابية دعائية.

وأكد متحدث باسم فيسبوك أن هدفهم هو تطهير الموقع من أي محتوى متطرف، وفي الوقت نفسه، اعترف بأنه لا يوجد حل تقنى سهل.

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