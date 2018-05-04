"فيسبوك" يعلن خاصية جديدة لمسح سجل التصفح..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتبر شبكة الفيسبوك من الشبكات التي تحظى بتحديثات كثيرة وإضافات عديدة، ففي كل فترة يتم تطوير خاصية معينة أو إتاحة خيار جديد من أجل إرضاء المستخدمين..

مؤخرا، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" "مارك زوكربرغ" خلال مؤتمر لمطوري "فيسبوك" في سان خوسيه، كاليفورنيا، بأن شبكة التواصل الاجتماعي تعمل حاليا على تمكين المستخدمين من حذف حساباتهم الخاصة بملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى التي تتبع أنشطتهم على منصة التواصل الاجتماعي، وفق وكالة "رويترز"..

بهذا الخصوص، قارن "زوكربرغ" الخاصية الجديدة بوظيفة "حذف التاريخ" في متصفح الويب، هذه الخاصية تمكن من مسح ملفات تعريف الارتباط وتاريخ التصفح الآخر، ثم أضاف "زوكربرغ"، "الفكرة هي أن هناك الكثير من المواقع التي تحتاج إلى ملفات تعريف الارتباط لكي تعمل، لكن يجب أولا أن تكون قادرا على مسح سجل تصفحك وقتما تشاء"..

تابع "زوكربرغ"، نحن نبني نسخة تتبع هذه الخصائص على (فيسبوك) أيضا، وستكون هذه النسخة بمثابة تحكم بسيط لمسح سجل التصفح على (فيسبوك)، بمجرد الضغط على زر واحد"..

أدلى "زوكربرغ" بهذه التصريحات خلال مؤتمر لمطوري «فيسبوك» في "سان خوسيه" بكاليفورنيا، وأشار إلى أن إزالة ملفات تعريف الارتباط من المتصفح يمكن أن تجعل تجربة الإنترنت أسوأ، والشيء نفسه سيكون صحيحاً في وظيفة "فيسبوك"..



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