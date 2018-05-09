كيف سيؤثر انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي على الاقتصاد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن تفاصيل العقوبات التى ستفرضها مجددا على إيران، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.



وأوضحت الوزارة أنه سيكون أمام الشركات والبنوك مهلة ثلاثة إلى ستة أشهر لإنهاء الروابط التجارية مع طهران.



بعد قرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وبعد دعوة الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي إلى الالتزام بالاتفاق النووي، يرى مراقبون أن القرار قد يؤثر بشكل سلبي على أسواق النفط العالمية، كما سيؤدي إلى عرقلة العديد من الصفقات التجارية مع عدد من الشركات الأجنبية والتي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

توقيع الرئيس الأميركي قرار الانسحاب منيت العملة الإيرانية بخسائر تاريخية حيث هبط الريال الإيراني إلى مستوى تاريخي جديد عند 80 ألف مقابل الدولار. وبعد أشهر سيتوجب على الشركات أن تتخلص من حيازة الديون السيادية الإيرانية أو العملة الإيرانية.

كما ستعود العقوبات إلى ما كانت عليه منذ وقف تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، والغرافيت والفحم، والألمنيوم والصلب، وقطاع السيارات والمنتجات الفاخرة مثل السجاد الإيراني والكافيار.

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال إن صفقة شركة بوينغ لبيع الطائرات إلى إيران بقيمة 3 مليارات دولار سيتم إلغاؤها.

حيث كانت الشركة، قد وقعت صفقة لشراء 30 طائرة مع شركة طيران إيران اسيمان وصفقة بحوالي 17 مليار دولار مع شركة الطيران الوطنية الإيرانية مقابل الحصول على 80 طائرة.

ومن بين الصفقات المهددة أيضا بالإلغاء اتفاق لمدة 20 عاما بقيمة 5 مليارات دولار بين شركة توتال إس إيه وشركة الصين الوطنية للبترول لتطوير جزء من حقل فارس للغاز.

إذا يبقى السؤال، كيف سيؤثر قرار ترامب على الاقتصاد الإيراني والاقتصاد العالمي؟

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