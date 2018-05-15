أول فرع مصرفي في العالم يعتمد على الروبوتات في الصين

أخبار الآن | شنغهاي - الصين ( وكالات )



افتتح أول فرع مصرفي في العالم، يعتمد على الروبوتات بأعماله بشكل تام في مدينة شنغهاي الصينية ، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية إن بنك التعمير في شنغهاي بالصين، ويعتمد البنك الصيني على الروبوتات في خدمة العملاء، حيث تنفذ كل المهمات التي يقوم بها الموظفون البشر، مثل التحدث إلى العملاء واستقبال الشكاوى الخاصة بهم واستفساراتهم، والإجابة عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بالبطاقات المصرفية والشيكات والحسابات.



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