"كريزي ريتش إيشانز" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)
احتفظ فيلم الكوميديا الرومانسية (كريزي ريتش إيشانز) بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي في عطلة نهاية الأسبوع محققا 22 مليون دولار.
الفيلم بطولة ميشيل يوه وكونستانس وو وأوكوافينا وهنري جولدينج.
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واحتفظ أيضا فيلم الإثارة والخيال العلمي (ذا ميغ) بالمركز الثاني محققا عشرة ملايين دولار.
والفيلم بطولة جيسون ستاثام وبينجبينغ لي ورين ويلسون ومن إخراج جون تورتيلتاوب .
وتقدم فيلم الحركة (ميشن إمبوسيبل: فول آوت) من المركز الرابع الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بعدما حقق إيرادات بلغت 6.9 مليون دولار.
والفيلم بطولة توم كروز وهنري كافيل وريبيكا فيرجسون ومن إخراج كريستوفر ماك كويري.
وحل فيلم (أوبريشن فينال) الجديد في المركز الرابع بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار.
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والفيلم بطولة أوسكار إيزاك وبن كينجسلي ونيك كرول.
وجاء فيلم الإثارة (سيرشينج) في المركز الخامس هذا الأسبوع محققا 5.6 مليون دولار.
والفيلم بطولة جون تشو وديربا ميسنج وميشيل لا.
Phono Source:Getty Images North America
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