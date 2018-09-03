"كريزي ريتش إيشانز" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

... اكتشاف قرية من العصر الحجري في دلتا النيل بمصر ذكرت وزارة الآثار المصرية أن "بعثة مصرية فرنسية مشتركة اكتشفت إحدى أقدم القرى المعروفة حتى الآن في منطقة "دلتا النيل" والتي ترجع إلى العصر الحجري الحديث..

... 5 أطعمة يقتصر تناولها على الأغنياء فقط يظن كثير من الناس أن اللحوم، هي أغلى أنواع الأطعمة، وأكثرها طلبا، نظرا لمذاقها الشهي، لكن هناك أطعمة أخرى "فاحشة الثراء".. اكتشف 5 أطعمة منها