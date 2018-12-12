شخصية سبايدر مان تعود بحلة جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد أن قامت شركة (ٍSony Pictures) بتوسيع سلسلة أفلام سبايدر مان بالـ (Spin-off) الناجح Venom)) تسعى الشركة الآن لإطلاق فيلماً كرتونياً تحت عنوان (ٍSpider-Man: Into the Spider verse) يعرض مجموعة من شخصيات مارفل على الشاشة الكبيرة.

ويبدو أن الفكرة جديرة بالتجربة والمخاطرة بعد نجاح فيلم (Lego Land) لفيل لورد وكريس ميلير والمرشح لنيل جائزة غولدن غلوب.

وفي هذا السياق لن يلعب بيتر باركر دور الشخصية الرئيسية في هذا الفيلم بل سيتم استبداله بشخصية من أصول لاتينية_أفريقية يدعى مايلز موراليس والذي ظهر في عالم موازي في الكتب المصورة (Comic Books)

ولن يكون موراليس رجل العنكبوت الوحيد في الفيلم بل ستنضم إليه البطلة الخارقة الملونة (Spider Gwen)، وأحادي اللون (Spider-Man Noir) وشخصية لوني-تون (Spider-Ham)، ومقاتل المانجا (Peni Parker).

وقال المخرج كريس ميلر: "كل من الرسوم المتحركة CG والرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد مرسومة باليد، لذا استغرق كل إطار 4 أضعاف وقت إنشاء فيلم CG عادي".

ويكرّم الفيلم مبتكري شخصية سبايدر مان، "ستان ليط و"ستيف ديتكو"، اللذان ماتا هذا العام، في مشهد مخصص لهما في نهاية الفيلم وبعد الشارة النهاية.

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