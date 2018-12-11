15 من المشاهير فقدهم الوسط الفني والإعلامي في الـ2018 (صور)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
فقدت الساحة الفنية والإعلامية خلال العام 2018، عدداً كبيراً من أعلامها الذين تركوا وراءهم إرثاً غنياً وثميناً.
ونشرَ موقع "أخبارك.نت" قائمةً بأبرز الفنانيين والإعلاميين الراحلين:
1- أحمد خالد توفيق (10 يونيو/حزيران 1962 - 2 أبريل/نيسان 2018).
(إضاءات)
2- ريم بنا (8 ديسمبر/كانون الأول 1966 - 24 مارس/آذار 2018).
(آراغييك)
3- عادل هيكل (23 مارس/آذار 1934 - 22 سبتمبر/أيلول 2018).
(مجلة هي)
4- محمد متولي (11 مارس/آذار 1945 - 17 فبراير/شباط 2018).
(مصراوي)
5- غنوة (8 أغسطس/آب 1988 - 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018).
(السينما)
6- ماهر عصام (5 اكتوبر/ تشرين الأول 1979 - 17 يونيو/حزيران 2018).
(مجلة هي)
7- محمد شرف (19 فبراير/شباط 1963 - 27 يوليو/تموز 2018).
(غولولي.كوم)
8- جميل راتب (18 أغسطس/آب 1926 - 19 سبتمبر/ أيلول 2018).
(إيلاف)
9- حمدي قنديل (26 فبراير/شباط 1936 - 31 أكتوبر/ تشرين الاول 2018).
(راديو سوا)
10- مديحة يسري(3 ديسمبر/كانون الأول 1921 - 30 مايو/أيار 2018).
(البوابة)
11- أحمد عبد الوارث (18 أكتوبر/ تشرين الأول - 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018).
(البوابة)
12- هياتم (22 يوليو/تموز 1949 - 27 يوليو/تموز 2018).
(الوطن فويس)
13- مصطفى العلي (23 أكتوبر/ تشرين الأول 1987 - 27 يوليو/تمو 2018).
(اليوم السابع)
14- ياسر المصري (22 نوفمبر/تشرين الثاني 1970 - 24 أغسطس/آب 2018).
(مجلة هي)
15- آمال فريد (12 فبراير/شباط 1938 - 19 يونيو/حزيران 2018).
(بوافة فيتو)
مصدر الصورة: morasleen.com - جنازة الفنان أحمد راتب
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