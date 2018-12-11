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15 من المشاهير فقدهم الوسط الفني والإعلامي في الـ2018 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فقدت الساحة الفنية والإعلامية خلال العام 2018، عدداً كبيراً من أعلامها الذين تركوا وراءهم إرثاً غنياً وثميناً.

ونشرَ موقع "أخبارك.نت" قائمةً بأبرز الفنانيين والإعلاميين الراحلين:

1- أحمد خالد توفيق (10 يونيو/حزيران 1962 - 2 أبريل/نيسان 2018).

(إضاءات)

2- ريم بنا (8 ديسمبر/كانون الأول 1966 - 24 مارس/آذار 2018).

(آراغييك)

3- عادل هيكل (23 مارس/آذار 1934 - 22 سبتمبر/أيلول 2018).

(مجلة هي)

4- محمد متولي (11 مارس/آذار 1945 - 17 فبراير/شباط 2018).

(مصراوي)

5- غنوة (8 أغسطس/آب 1988 - 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018).

(السينما)

6- ماهر عصام (5 اكتوبر/ تشرين الأول 1979 - 17 يونيو/حزيران 2018).

(مجلة هي)

7- محمد شرف (19 فبراير/شباط 1963 - 27 يوليو/تموز 2018).

(غولولي.كوم)

8- جميل راتب (18 أغسطس/آب 1926 - 19 سبتمبر/ أيلول 2018).

(إيلاف)

9- حمدي قنديل (26 فبراير/شباط 1936 - 31 أكتوبر/ تشرين الاول 2018).

(راديو سوا)

10- مديحة يسري(3 ديسمبر/كانون الأول 1921 - 30 مايو/أيار 2018).

(البوابة)

11- أحمد عبد الوارث (18 أكتوبر/ تشرين الأول - 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018).

(البوابة)

12- هياتم (22 يوليو/تموز 1949 - 27 يوليو/تموز 2018).

(الوطن فويس)

13- مصطفى العلي (23 أكتوبر/ تشرين الأول 1987 - 27 يوليو/تمو 2018).

(اليوم السابع)

14- ياسر المصري (22 نوفمبر/تشرين الثاني 1970 - 24 أغسطس/آب 2018).

(مجلة هي)

15- آمال فريد (12 فبراير/شباط 1938 - 19 يونيو/حزيران 2018).

(بوافة فيتو)

مصدر الصورة: morasleen.com - جنازة الفنان أحمد راتب

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