15 من المشاهير فقدهم الوسط الفني والإعلامي في الـ2018 (صور)

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... راغب علامة يطرح أغنية سياسية طرح الفنان اللبناني، راغب علامة، أغنية وطنية جديدة، في 6 ديسمبر الجاري، تحت اسم "طار البلد"، انتقد من خلالها مشاهد الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان.

... شاكيرا في قفص الاتهام من قبل السلطات الاسبانية اتهمت السلطات الاسبانية المغنية الكولومبية العالمية، شاكيرا مؤخراً ، بالتهرب من الضرائب، وإخفاء نحو ما يقارب 15 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات..