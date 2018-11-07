6 طرق ذكية للاستفادة من بقايا الطعام (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ستاندرد ميديا )

الكثير من الهدر يحدث في الطعام ، ومعظمنا لا يعرف حقاً ماذا يفعل بما يبقى من طعامه سوى رميها في القمامة ، لكن هناك الكثير من الأفكار الفعالة والإيجابية ، لإعادة تدوير الطعام ، والتي يمكنك أن تطبقها في منزلك .

نستعرض هنا بعض الطرق في إعادة تدوير ما لا نريد من الأطعمة أو بقاياها بدل أن نلقي بها في سلة المهملات، وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا" البريطاني.

1. قشر البيض

يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، لذلك يمكن اضافته على التربة تحت النباتات، مما يؤدي إلى زيادة نموها، أو طحنها وإضافتها إلى العصائر والشوكلاتة.

2. فتات الخبز

ما لم يصب الخبر القديم أو الفتات منه بأي تعفن، فإن تحميصه يعتبر طريقة ذكية لحفظه لأطول مدة ممكنة، بل بإمكانك إضافة هذه الفتات المحمصة إلى أطباق عدة من بينها السلطة.

3. اليوم الكوكتيل

إذا كانت ثلاجتك تعج بأطباق عدة من الطعام المتبقي، ولا تزال صالحة للأكل، فعليك تخصيص يوم في الأسبوع لتناولها. فكر في المكونات الغنية لها وليس باعتبارها بقايا.

4. عظام اللحم

إذ كنت ممن يرمون عظام اللحم قبل طبخه، فأنت تلقي قيمة غذائية كبيرة في سلة المهملات، إذ يمكن صنع مرق منزلي لذيذ باستخدام العظم، وتخزينه في الفريزر إلى حين الحاجة.

5. قشر الليمون

يمكنك تجميدها أو تجفيفها لاستخدامها لاحقا، لكن كيف؟ جفف قشور البرتقال أو الليمون لمدة لا تقل عن أسبوع، ومن ثم فتتها واخلطها مع الماء والخل، والآن بات بإمكانك استخدامها في تنظيف المنزل.

6. قشر الموز

هل تعلم أنه بإمكانك استخدام قشور الموز في تلميع الأحذية الجلدية؟ ووفقا للأبحاث، فإن الموز غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر أساسي في معظم مواد تلميع الأحذية الموجودة في السوق.

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