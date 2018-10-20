الصين تفتتح أطول جسر في العالم

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تَفتتـَح الصين أخيراً الجسر المقام فوق نهر اللؤلؤ والذي سيربط مدن هونغ كونغ وتشوهاي وماكاو ويعد الأكبر في العالم لمسافة تبلغ 55 كيلومتراً، وفقاً لما أكدته السلطات المحلية . ومن المقرر أن يفتتح الجسر رسمياً الثلاثاء المقبل وستبدأ الحركة المرورية به الأربعاء الموافق 24 من الشهر الجاري، وسيقلل الجسر المسافة بين المدن الثلاثة المذكورة من 3 ساعات إلى نحو 30 دقيقة.

واستغرقت أعمال بناء الجسر، الذي تكلف أكثر من 16 مليار يورو بتمويل من الحكومة الصينية وحكومتي هونغ كونغ وماكاو، قرابة 9 سنوات وتعرض افتتاحه لعدة تأجيلات نظراً لمشكلات في تأمين قاع النهر.

يذكر أنه لإتمام أعمال الجسر وجب رفع أعمدة عملاقة وتشييد جزر صناعية وبناء 6.7 كيلومتراً من الأنفاق تحت النهر، كما استخدم فيه 400 ألف طن من الحديد، ما يساوي 60 من المستخدم في إقامة برج إيفل، وأكثر من مليون متر مكعب من الأسمنت.

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