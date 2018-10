انهيار أرضي يتسبب في ظهور بحيرة في الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تسمى "منطقة تبت"، أو هضبة التبت بـ (سقف العالم)، أو بالإنجليزية: The Roof of the World؛ والسبب في هذه التسمية هو الارتفاع الكبير لهذه المنطقة عن مستوى سطح البحر؛ فمنطقة التبت، أو هضبة التبت هي منطقة كبيرة ومرتفعة جدا.. لذلك فهي معرضة للانهيارات في بعض الأحيان..

في هذا الصدد، أدى انهيار أرضي في منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين إلى إعاقة مجرى المياه في واد عميق، وتشكل بحيرة كبيرة بلغ عمقها نحو 40 مترا، وارتفع منسوب المياه في البحيرة الوليدة إلى 40 مترا، وبلغت كميات الماء المحصورة نحو 150 مليون متر مكعب، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان المحليين من المناطق المحيطة.



