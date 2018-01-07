عرض نادر فقط في الفلبين.. منزل للبيع مع "عروس"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الأنباء)

إذا كنت شخصا يبحث عن بيت مناسب، وزوجة سعيا للإستقرار، لم لا تكتشف تفاصيل هذا الاعلان المغري الذي نشرته امراة اندونيسية عام 2015؟

هذا الاعلان الذي انتشر كالنار في الهشيم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، جاء على شكل دعابة خفيفة الظل لجزب الزبائن، لكن الامر تحول الى الجد.

في التفاصيل، وكما ذكر موقع "تيمبو.كو.آي دي" ورد في الإعلان: "عرض القرن النادر.. منزل للبيع ويمكنك طلب الزواج من مالكته (تطبق الشروط والأحكام)".

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حيث أفادت تقارير إعلامية إندونيسية، بأن امرأة إندونيسية عرضت منزلها للبيع في إعلان شمل أيضاً عرض الزواج من المشتري، المناسب لها.

وأطلقت المرأة الإعلان عن منزلها الذي يحتوي على غرفتي نوم ويقع في حي سليمان بمقاطعة يوجياكارتا في جاوة الوسطى، عبر برنامج "بلاكبيري ميسينجر" وتطبيق "واتس آب"، ولكن سرعان ما حقق انتشاراً واسعاً بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر موقع "تيمبو.كو.آي دي" أن الإعلان جاء فيه "عرض القرن النادر... منزل للبيع ويمكنك طلب الزواج من مالكته (تطبق الشروط والأحكام)".

وكشفت ويناليا (40 عاماً)، وهي مطلقة ولديها طفل واحد، ان أشخاصاً قليلين فقط أبدوا اهتماماً بشراء المنزل، الذي عرض بمبلغ مليار روبية (75 ألف دولار) رغم الشعبية التي حظي بها الإعلان، ونقل عن المرأة القول ا"ن عدداً كبيراً من الصحفيين جاؤوا إلى هنا".

وأشارت إلى أنها كانت تقصد أن تجعل الإعلان خفيف الظل، ولكنها اعترفت أنها تبحث عن زوج بعدما بقيت أماً عزباء لفترة 14 عاماً.

وقالت المرأة: "لم أتوقع أن يثير الأمر ضجة.. كنت أرغب فقط في بيع المنزل.. ولكن إذا كانت هذه القسمة والنصيب، فإنني لن أرفض".

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