هل تحولت هذه الممثلة الأمريكية الحسناء إلى رجل؟ (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (دايلي ميل)



عرفت الممثلة العالمية الشابة "جينيفر غارن" بجمالها البسيط ورشاقتها المعهودة، وخفة دمها في الأفلام الأمريكية والمسلسلات، كما شوهدت أكثر من مرة في الشوراع وهي تتجول برفقة أبنائها وزوجها، لكن توقع جمهورها أن يشاهدها بطلة رجل!

حيث نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي بهيئة رجل قصير ولحية، وهو ما أثار الكثير من ردود الفعل عن حقيقة الصورة! مما زاد الطين بلة هو تعليق "غارنر" على الصورة قائلة: "سنة جديدة، أنا جديدة"، حيث شك البعض من معجبيها في إمكانية إجرائها عملية تحول لرجل، خصوصا وأن هوليود عرفت قصصا مماثلة.

هذه الصورة حصدت من الإعجاب، كما شبهها البعض بالممثل "جيمس فرانكو" فيما شبهها البعض الآخر بالممثل العالمي "إيدي ريدماين"، لكن من المرجح أن الصورة تعود لفيلم صورته "غارنر" سابقا، وفق صحيفة "دايلي ميل".







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