سنجاب متمرد يسطو على منزل ويسقط الشرطة أرضا (فيديو)

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعرض رجال شرطة لهجوم قاسي من سنجاب اقتحم مطبخ أحد المنازل بمدينة نيويورك، حيث تفاجأ عناصر الشرطة لشراسة السنجاب خصوصا أنه من الحيوانات المعروفة بسهولة التعامل معه.. وهو ما رصده تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني..

لكن المضحك في الأمر هو أن أصحاب المنزل قدموا بلاغا عن اختفاء قطع البسكويت من المطبخ، وبعدما هرعت الشرطة الى المنزل، فوجئت بالسنجاب الهائج ينط في كل اتجاه بالمطبخ، وفور دخول الشرطة الى المطبخ نط على أحد العناصر، فأسقطه أرضا.. ثم استمر السنجاب الغاضب في القفز من مكان لآخر محدثا فوضى عارمة في الممكان، وهو ما جعل باقي العناصر ينفجرون من الضحك..

وقال ناطق باسم شرطة بروكبورت في تعليق ساخر على الحادث: "لقد نجح الشرطيان في إلقاء القبض على السنجاب في نهاية المطاف قبل أن يطلقاه في مكان قريب"، وفق ما ورد في صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية..



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