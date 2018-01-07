2017.. سنة التسيد النسائي في هوليوود والإيرادات تتحدث

أخبار الآن | دبي - الامارات عالربية المتحدة (BBC)

لم يكن عام 2017 عاما ورديا لصناعة السينما في هوليوود، حيث عانت نسبة الايرادات من أدنى مستوى لها منذ نحو ربع قرن، والسبب يعود لفشل عدد من الأعمال التي كانت من المتوقع أن تحقق نجاحا باهرا مثل the mummy، لكنها للأسف لم تتفوق بالمستوى المطلوب..

في نفس الوقت حققت أفلام أخرى إيرادات عالية جدا، حيث كسرت النمط الرجولي السائد في الانفراد بالبطولة، حيث كانت المفاجأة هذه السنة تحقيق ثلاثة أفلام في هوليوود لأعلى الايرادات وهي من بطولة نسائية، والدليل على ذلك تصدر" girls trips" وتحقيقه نجاحا جيدا على شباك التذاكر، وهو من بطولة نسائية خالصة، ثم فيلم الجميلة والوحش بطولة "إيما واطسون" الذي خطا خطوات واثقة خلال سنة 2017 وجذب جمهورا عريضا.. كما كانت مفاجأة الصيف الماضي وصول فيلم "the wonder women" إلى القمة خلال موسم الصيف وربما العام بأكمله.. حيث أكدت النساء في هوليوود عبر تحقيق أفلامهن إيرادات عالية بأنهن قادرات على لعب البطولة وجذب الجمهور إليهن..

ولأن هوليوود شهدت الكثير من فضائح "التحرش" فإن النساء أطلقن خلال سنة 2017 حملة بعنوان #أنا_أيضا لمحاربة التحرش بالنساء في هوليوود، وقد تمكنت النساء من أخذ المبادرة ونشر قصصهن مع التحرش والاعتداءات الجنسية.. وكانت المبادرة مناسبة لتمكين النساء، وبعدها ظهر #timesup لمحاربة التحرش بالطرق القانونية.. وتظل بعض الأمور عالقة بخصوص العدالة بين النساء والرجال في هوليوود التي يجب على المرأة العمل عليها في السنوات المقبلة، وهي "التكافؤ في الأجور"..

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