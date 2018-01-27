ألمانيان يصنعان أحذية فاخرة من جلود الأسماك

أخبار الآن | غرافينغ - المانيا- (وكالات)

تحويلُ جلودِ الأسماكِ إلى جلدٍ فاخر تُصنع منهُ الحقائبُ اليدوية والأحذية وأغلفة الهواتفِ الذكية هو فنٌ متميز شقيقان المانيان يقومانِ بصنعِ الأحذيةِ الجميلة من جلودِ الأسماكِ يدويا في ورشةِ عملهما الصغيرة في مدينةِ غرافينغ، الألمانية.

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اسعارُ الاحذية تبدامن الفِ يورو..ويستخدمُ الشقيقان جلوداً مختلفة من الاسماك ويقولان إنَ كلَ نوعٍ يحتاجُ لمهارةٍ خاصة لتجهيزهِ من خلالِ عملياتٍ معقدة لمعالجته... وتستغرقُ صناعة زوجٍ من الاحذية ما بين ثلاثةِ ايامٍ الى اسبوع .

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