عصابة جريئة تسطو على جواهر بـ4 مليون يورو بفندق فرنسي (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نفذت عصابة مكونة من خمسة أشخاص الأربعاء عملية سطو جريئة استهدفت فندق ريتز الشهير في باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة أربعة ملايين يورو.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من القبض على ثلاثة من أفراد العصابة في مسرح الجريمة فيما لاذ اثنان بالفرار، وفقا لمصادر في الشرطة.

وقدّر مصدر قضائي قيمة المجوهرات المسروقة بـ"أكثر من أربعة ملايين يورو".

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ووصل اللصوص الخمسة وهم يحملون الفؤوس إلى الفندق في ساحة فاندوم في باريس حوالي الساعة السادسة والنصف مساء (17:30 ت غ) وحطموا واجهات الطابق الأرضي واستولوا على المجوهرات المعروضة هناك في الريتز، لكن أفراد الشرطة تمكنوا من القبض على ثلاثة من أفراد العصابة، وقال مراسل لفرانس برس، إن الشرطة طوّقت المكان وأغلقت بعض الطرقات حول الفندق.

وأثنى وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب على "مهنية" رجال الشرطة واعتبر أنهم أعطوا مصداقية لهذه القوة.

وقال عامل في الفندق لفرانس برس، إنهم سمعوا أصواتا قوية وكان هناك جلبة في الشارع وأن "المارة احتموا في الفندق، لم نعرف ما الذي يحدث حتى أخبرنا أحدهم أن سرقة قد حصلت".

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وكانت ساحة فاندوم بواجهاتها الزجاجية الفخمة مسرحا للعديد من عمليات السرقة الكبيرة في وضح النهار، ففي مارس عام 2016 استولى لصان على مجوهرات من محلات شوبارد، العلامة التجارية الفاخرة، بقيمة 6 ملايين يورو، وذلك بعد تهديد الموظفين بمسدس وقنبلة. ولاحقا تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص بهذه القضية.

لكن العملية الأشهر كانت في أكتوبر 2016 ضد نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عندما تمكن لصوص يرتدون زي الشرطة من الوصول إلى جناحها الفندقي وتهديدها بمسدس وسلبها مجوهرات بقيمة تسعة ملايين يورو، وأثناء فرار أحد اللصوص من موقع السرقة على دراجة هوائية أوقع صليبا مرصعا بالألماس قيمته 30 ألف يورو وجده أحد المارة بعد ساعات، وتعد هذه هي القطعة الوحيدة التي تم استرجاعها من المسروقات.

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