خطوات حتمية لإيقاف السيارة في حال تعطل "المكابح"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إذا كنت تقود سيارة، فمن الممكن أن تقع في مواقف عدة، ومن أخطر هذه المواقف هو فشل "المكابح" كمنظومة الأمان الأكثر فعالية والأهم على الإطلاق، وهو أسوء ما يمكن أن يتعرض له السائق، لذلك حاول أن تؤهل نفسك جيدا لهذا الموقف والذى قد يمر به أي احد منا، تخيل السيناريو فى طريق تستخدمه يوميا، وحاول تجهيز قراراتك من الان وكيف ستتصرف لتجعل وقت رد الفعل حينما تحتاجه اقل ما يكون، كي لا يصبح الموقف جديدا على عقلك ويحتاج إلى وقت لاستيعابه واتخاذ القرار الذي قد يصطدم بحاجز الخوف..

1- عليك إيقاف عمل مثبت السرعة فى سيارتك لو كانت مزودة به ، وذلك عن طريق ذراع التحكم فى النظام والذى سيصبح السبيل الوحيد لإيقافه بعد تعطل المكابح..

2- تأكد أن السيارة بالفعل قد توقف عمل مثبت السرعة بها وذلك بالاستماع لصوت المحرك والذى سيبدأ فى الانخفاض أو سرعة السيارة التى ستتراجع ، ولو اكتشفت أن مثبت السرعة لازال يعمل، يجب أن تضع السيارة على وضعية الحياد (N) لناقل الحركة سواء اليدوي أو الأوتوماتيكي..

3- إحذر أن وضع السيارة على وضع الحياد أثناء انطلاقها قد يجعلها غير مستقرة ويتطلب منك التمسك جيداً بعجلة القيادة والحفاظ على مسار السيارة.



4- عادة ما ينتج فشل نظام المكابح عن تسرب فى السوائل التى تعمل على تشغيل النظام ، وهى مشكلة يمكن التعرف عليها بعد الضغط على دواسة المكابح لتجدها تتحرك معك ابعد من المعتاد ، وفى تلك الحالة عليك أن تضغط علىيها عدة مرات متتالية وبسرعة مما سيزيد من معدل الضغط لاستغلال ما تبقى من سوائل فى تحقيق بعض قوة الكبح على العجلات..

5- إذا ضغطت على المكابح فوجدت الدواسة متحجرة، فذلك يعنى أن منظومة ضغط السوائل بالمكابح على الأرجح لا تعمل..

6- تعتبر مكابح الطوارئ هي الملاذ الأول في هذا الموقف، فما يعرف بمكابح اليد أو مكابح الطوارئ هو نظام لكبح العجلات الخلفية بمنظومة خارج منظومة الكبح الرئيسية.. لكن احذر أن تستعملها بشكل مباشر لأن استعمالها بشكل خاطئ قد يؤدي إلى انقلاب السيارة..

7- أما إذا كانت سيارتك مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي عادى ، فعليك أن تضع السيارة على احد السرعات المتوفرة للاختيار من ناقل الحركة يدوياً والتى ستجدها ممثلة فى الاختيارات ( 2 و L )، فإذا كانت سرعتك متوسطة فالـ 2 ستضعك على السرعة الثانية لناقل الحركة وتضمن لك التهدئة..

8- نصل إلى المرحلة الحتمية والتى عادة ما تكون فيها المسافة المطلوبة للتوقف لا تسعف لتجربة تلك الخطوات التى ذكرناها بالأعلى ويحتاج الأمر إلى تصرف سريع ، وهى مرحلة يصبح فيها القرار لوجهة نظر واحدة فقط ، وهى الوصول لأقل خسائر وأضرار ممكنة.

9- غياك أن تقوم باطفاء المحرك، اذ ان اغلاق مفتاح الاشتعال ممكن أن يؤدي الى اقفال مقود القيادة.

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