بعدما أكد 3 أطباء موته.. شاب يعود للحياة على طاولة التشريح!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العرية المتحدة (وكالات)

قرر 3 أطباء إرسال جثمان السجين غونزالو مونتويا (29) الى المشرحة بعدما تيقنوا من خلال مجموعة من الفحوص السريرية بأنه فارق الحياة، وهذا إجراء معتمد لمعرفة أسباب الوفاة والتاكد من أن الواقعة لم تحدث نتيجة جناية.

وما إن وُضع جسده على طاولة التشريح، استعاد الشاب "المتوفى" والذي كان يعالج من مرض الصرع وعيه بعد أربع ساعات شرع خلالها القائمون على السجن بتغيير سجلاته من سجين محكوم الى سجين متوفى.

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يظن الأطباء بأن مونتويا إما يكون قد تعرض لخمول دماغي سببه نقص وصول الأوكسجين إلى المخ، أو لحالة طبية تعرف باسم "الإغماء التخشبي"، وهو يخضع حاليا للعلاج في المستشفى، وقد أفاد الاطباء بأن وضعه الصحي مستقر وبحالة جيدة.

و"الإغماء التخشبي" حالة طبية مرتبطة بالصرع، تؤدي إلى تقلص استجابة المريض لأي مؤثرات خارجية، ويمكن أن تستمر لعدة أيام أو أكثر.

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