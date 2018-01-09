حب يودي بصاحبه الى السجن.. شاب يسرق مصرفا لشراء خاتم الخطوبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (nydailynews)

ومن الحب ما سجن..! يكدح الرجل ويتعب ليظفر بحب حياته إلا أن العاشق في هذه القصة لم يكلف نفسه عناء العمل ولم يمهل نفسه لينال ما اراد بالطريقة الشرعية، فآثر طرقا أخرى اقصر ولكنها لا تودي الا الى السجن.. وبالطبع خسارة من احب.

فقد رتَّب شاب في العقد الثالث من عمره خطةً للسطو على أحد المصارف الأمريكية، ولم طماعا على ما يبدو إذ أنه أراد أن يسرق من المال ما يكفيه لشراء خاتم خطوبة قيِّم لحبيبته، وحصل بالفعل على ما أراد.

إلا أن فرحته بالسرقة لم تكتمل فسرعان ما أكتشفت السلطات أمره مستعينة بكاميرات المراقبة التي التقطت صوراً له، إلا أن اللص الولهان نفى التهمة الموجَّة إليه، وأكد أن هناك خطأً ما، وتشابهاً بينه وبين السارق الأصلي!

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وفي التفاصيل، فقد أقدم الشاب "داستن بيدرسن"، من ولاية أوهايو الأمريكية، على سرقة واحد من المصارف العاملة في الولاية لشراء خاتم خطوبة لحبيبته.

وذكرت فرانس برس، أن سلطات الولاية ألقت القبض على بيدرسن ذي الـ"36 عاماً"، ووجهت اليه تهمة سرقة المصرف.

وقالت الشرطة: إن السجلات تبيِّن أن بيدرسن أنفق 4500 دولار على خاتم الخطوبة بعد أقل من ساعة من السرقة، وقدَّمه إلى خطيبته في اليوم التالي.

وقال بيدرسن نافيا ما وجه اليه من تهم: " الشخص الذي يبدو في صور كاميرات المراقبة ليس انا بل يشبهني، لكنه ليس أنا". ولاتزال التحقيقات جارية لكشف حقيقة الواقعة وإثبات التهمة على الجاني.

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