توقف قلبها لبضع دقائق.. لكنها عاشت بمعجزة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (البيان)



هل يستطيع الانسان أن يعيش إذا ما توقف قلبه عن الخفقان؟ طبيا لا يمكن حصول ذلك! لكن هناك حالات خاصة كتب لها النجاة من الموت المحقق بعدما توقف قلبها لبضع دقائق!

هذه الحالات نادرة الحدوث لكنها ممكنة، إذ تمكنت سيدة تدعى "ستايسي تشرشل" من العودة للحياة بعدما توقف قلبها لمدة قدرت أكثر من 9 دقائق، وهي الفترة التي كانت كفيلة بإعلان وفاتها بشكل كلي، هذا السيدة البريطانية، التي تبلغ من العمر 47 عاما، تمكن الأطباء من إعادة قلبها للحياة، لتعيد الأمل إلى عائلتها من جديد، التي تأكدت بأن المعجزات واردة جدا، وفق صحيفة "البيان" الاماراتية.

حيث هرعت الأسرة برفقة "ستايسي"، حينما كانت تقول لزوجها "سأموت" قبل أن تتوقف نبضات قلبها عن الخفقان بشكل نهائي، في تلك الفترة الحاسمة بذل الأطباء قصارى جهودهم لإنقاذ حياتها، وبالفعل أعادوا قلبها للنبض، حيث تمكنوا من إنعاشه.. يذكر أن السيدة "ستايسي" ولدت مع عيوب خلقية في العمود الفقري.

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