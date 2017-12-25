بالفيديو: أب ينقذ رضيعه في الثواني الأخيرة.. فما الذي حدث؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (liveleak)

الثواني الأخيرة أو المشهد الأخير، يحمل كل النتائج التي تترتب على ما حدث قبلها، ولا يمكن لأحد الإستهانة بها، فنحن لا نعير لها اهتماما تمر في حياة كل منا مرور الكرام دون أن نلحظ مضيها، لكنها في واقع الحال تضبط إيقاع حياتنا بكل دقة تشكل ملامح الحاضرالذي نعيشه والمستقبل الذي ننتظر.

من يعملون في مجال الإعلام مثلا يدركون أهمية كل ثانية، فأي تأخير يمكن أن يأتي بمواقف لا يرغب المعنيون بالتعرض لها، الأطباء والمسعفون أيضا، الثانية الواحدة بالنسبة إليهم هي الحد الفاصل بين الحياة والموت، والرياضيون الذين يسعون للمجد، تعد الثواني الأخيرة ما قبل خط المرمى أو النهاية، بمثابة اعترافهم الأخير بالنصر أو الهزيمة.

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ونشر موقع Live Leak فيديو يُظهر لحظة أنقذ رجل ابنه الرضيع من الوقوع أرضاً على رأسه قبل ثوانٍ من حصول ذلك. وقد استطاع الأب إمساك طفله في اللحظة الأخيرة مجنباً إياه ضربة موجعة وخطيرة للغاية.

نشير إلى أن الأب كان جالساً إلى جانب زوجته المنشغلة بالعمل على الحاسوب فيما كان يجلس الطفل في عربته بالقرب منهما. إلا أن الطفل تسلق العربة وفقد توازنه وكاد بذلك أن يسقط أرضاً لولا سرعة انتباه والده.

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